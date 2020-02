Wien-Favoriten: Wohnung in der Puchsbaumgasse in Brand

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte in der Nacht auf Montag zu einem Brand in Wien-Favoriten aus. Eine Wohnung in der Puchsbaumgasse stand in Flammen.

In der Nacht auf Montag brach in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten ein Zimmerbrand aus. Die Feuerwehr rückte gegen 19.15 Uhr zum Einsatz aus, Ausgangsort war eine Wohnung im letzten Stock eines Mehrparteienhauses.

Der Inhaber (36) flüchtete wie auch mehrere Nachbarn aus zwei weiteren Wohnungen vor dem Feuer, er wurde danach von der Berufsrettung betreut. Laut dem Sprecher trug er Verbrennungen im Gesicht davon. Auslöser dürfte laut Polizei in defekter Akku gewesen sein.