Wien-Favoriten: Wodka-Dieb prügelte auf Ladendetektive ein

Für einen 24-Jährigen klickten am Samstag in der Triester Straße in Wien-Favoriten die Handschellen, nachdem er zwei Ladendetektive mit Faustschlägen attackierte.

Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse nahmen am 29. Mai gegen 15.45 Uhr einen 24-jährigen österreichischen Staatsbürger in der Triester Straße in Wien-Favoriten fest, der zwei Ladendetektive mit Faustschlägen attackiert haben soll, nachdem diese ihn wegen des Diebstahls einer Wodkaflasche gestoppt hatten.