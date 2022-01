Wien-Favoriten: Unbekannte sprengten Geschirrspüler mit Böller in die Luft

Eine Explosion in einer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten rief am späten Samstagabend die Polizei auf den Plan. Unbekannte Täter sprengten offenbar einen im Hof abgestellten Geschirrspüler mit einem Böller in die Luft.

Eine Frau verständigte am 8. Jänner gegen 22.45 Uhr in Wien-Favoriten die Polizei, da sie einen lauten Knall hörte. Im Hof der Wohnhausanlage in der Gußriegelstraße fanden die Beamten einen völlig zerstörten Geschirrspüler vor.

Ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) bestätigte den Einsatz von Pyrotechnik, da zwischen den Teilen des Geschirrspülers Überreste eines Böllers gefunden wurden. Durch die Explosion wurde auch eine Eingangstüre der Wohnhausanlage beschädigt. Die Täter konnten noch nicht ausgeforscht werden.