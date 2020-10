Die Frau stoppte den Räuber durch einen Tritt in die Weichteile.

Die Frau stoppte den Räuber durch einen Tritt in die Weichteile. ©pixabay.com (Symbolbild)

Wien-Favoriten: Überfallene trat Räuber in die Weichteile

Mit einem Tritt in die Weichteile hat eine 52-Jährige am Freitagabend die Flucht eines Räubers in Wien-Favoriten gestoppt, der ihr kurz zuvor die Handtasche entreißen wollte.

Die 52-Jährige wurde gegen 20.30 Uhr in der Alaudagasse überfallen. Der 47-jährige österreichische Staatsbürger dürfte aber die Wehrhaftigkeit seines Opfers augenscheinlich unterschätzt haben, wie Polizeisprecher Markus Dittrich in einer Aussendung schrieb.

Mann wollte Handtasche rauben - 52-Jährige wehrte sich

Zunächst wehrte sich die Frau dagegen, dass er ihr die Handtasche entriss, sodass er nach kurzem Gezerre ohne Beute flüchtete. Die 52-Jährige nahm - leicht verletzt - die Verfolgung auf und stoppte ihn mit dem Tritt. Der verhinderte Räuber wurde festgehalten, bis ihn Polizisten mitnahmen.