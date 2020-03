Wien-Favoriten: Taxilenker warf Räuber aus dem Wagen

Am Freitag versuchte ein Mann einen Taxilenker auszurauben. Der Fahrer konnte den mutmaßlichen Räuber jedoch rauswerfen.

Ein Taxilenker hat in der Nacht auf Freitag im wahrsten Sinn des Wortes einen Räuber ausgebremst. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte der Fahrer eines Sammeltaxis den versuchten Überfall gegen 3.30 Uhr am Ende seiner Schicht angezeigt. Demnach war er einige Stunden vorher zum Quellenplatz beordert worden, wo der Täter in den Wagen stieg.