Wien-Favoriten: Streitschlichter mit Flasche und Messer verletzt

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 26-jähriger Lokalgast von einem zweiten Gast mit einer Bierflasche und einem Messer verletzt. Dabei wollte der 26-Jährige eigentlich nur einen Streit im Lokal schlichten.

In einem Lokal in Wien-Favoriten kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit einem 28-Jährigen und einem Gast. Als ein weiterer 26-jähriger Gast den Streit schlichten wollte, wurde auch dieser von dem Mann wüst beschimpft. Der 28-jährige Serbe verlor völlig die Kontrolle und warf zwei Bierflaschen nach dem 26-Jährigen. Dieser wurde durch eine Flasche am Hinterkopf getroffen und verletzt.