Wien-Favoriten: Streit um Schulden endete in Messerattacke

Am 7. März kam es gegen 15.10 Uhr zwischen einem 45-Jährigen und einem 31-Jährigen in der Van-der-Nüll-Gasse in Wien-Favoriten zum Streit um Geldschulden. Der Tatverdächtige (45) habe dabei laut Polizei ein Messer gezückt und das Opfer auf der Straße attackiert.