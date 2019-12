Wien-Favoriten: Raser mit 118 km/h und ungesichertem Kind unterwegs

Am Freitag war ein 23-Jähriger in Wien-Favoriten mit 118 km/h im Ortsgebiet unterwegs. Dabei transportierte er auch einen Säugling- dieser war ungesichert.

Gegen 13.10 Uhr wurden Beamte im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes auf der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten auf einen Lenker aufmerksam, der viel zu schnell unterwegs war.

Wien-Favoriten: Lenker viel zu schnell mit ungesichertem Säugling unterwegs

Der 23-Jährige war mit 118 km/h im Ortsgebiet unterwegs und hatte außerdem einen acht Monate alten Säugling ohne Sicherung am Rücksitz des Fahrzeuges transportiert. Zwar saß das Kind in einem Kindersitz, jedoch war der Sitz selbst, als auch das Baby nicht mit Gurten gesichert. Dem Serben wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wurde mehrfach angezeigt.