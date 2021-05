Wien-Favoriten: Quarantäne-Brecher spazierte in fremde Wohnung

Ein Quarantänebrecher verschaffte sich am Montag Zutritt zu einer Wohnung eines 66-Jährigen in Wien-Favoriten. Das Corona-Spezialteam der Polizei musste anrücken.

Ein 65-jähriger Kroate soll sich am Montagabend widerrechtlichen Zutritt in die Wohnung eines 66-jährigen Mannes in Wien-Favoriten verschafft haben. Als der Wohnungsmieter den Eindringling konfrontierte, soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bevor der 65-Jährige wieder die Wohnung verließ. Die alarmierten Polizisten konnten den Tatverdächtigen als Hausbewohner ausmachen, der seine Heimquarantäne brach.