Wien-Favoriten: Polizist verhinderte in seiner Freizeit Drogendeal

Ein Polizist ist immer im Dienst: So ist wohl das Motto eines Wiener Polizeibeamten, der gestern einen Drogendeal in seiner Freizeit verhinderte.

In seiner Freizeit entdeckte ein Polizist am Donnerstag in Wien-Favoriten vier offensichtlich dem Suchtmittelmilieu zugehörige Männer. Er folgte ihnen in ein Wohnhaus in der Ada Christen Gasse, wo er im Kellerabgang des Stiegenhauses einen Drogendeal wahrnehmen konnte. Als er sich als Polizeibeamter zu erkennen gab, flüchteten drei der vier Männer.