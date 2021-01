Wien-Favoriten: Polizei ließ Drogendeal platzen

Die Wiener Polizei konnte am Montag einen Drogendeal in Wien-Favoriten verhindern. Ein Mann wurde festgenommen, ein weiterer angezeigt.

Die Wiener Polizei konnte am Montag in der Quellenstraße in Favoriten zwei Personen bei einem Suchtmittelhandel auf frischer Tat ertappen. Ein 26- jähriger Nigerianer soll dabei einem 37-jährigen Österreicher vier Kugeln mit Suchtmittel, vermutlich Kokain, verkauft haben.