Wien-Favoriten: Polizei fahndet nach Einbrecher

Bereits im Juli soll ein bislang unbekannter Mann im mehrere Geschäfts- bzw. Büroräumlichkeiten in Wien-Favoriten eingebrochen haben. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 12. Juli 2019 in der Zeit von 21.40 bis 00.00 Uhr in Wien-Favoriten mehrfache Einbruchsdiebstähle in Geschäfts- bzw. Büroräumlichkeiten begangen zu haben. Dabei zwängte er mit einem Schraubenzieher Zugangstüren auf.