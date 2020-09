Wien-Favoriten: Pkw wurde bei Unfall in Auslage geschoben

Am Sonntagnachmittag wurde in Wien-Favoriten ein parkendes Auto bei einem Unfall touchiert und landete danach in der Auslage eines Textilgeschäfts.

Am 27. September verlor ein 18-jähriger Pkw-Lenker in der Leibnitzgasse in Wien-Favoriten offenbar die Kontrolle über sein Auto, touchierte ein parkendes Fahrzeug und schob dieses über den Gehsteig in die Auslagenscheibe eines Textilgeschäfts.