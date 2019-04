Wien-Favoriten: PKW-Lenker fuhr Parksheriff absichtlich an

Am Freitag machte ein Parksheriff einen PKW-Lenker auf sein vorschriftswidriges Verhalten aufmerksam. Der PKW-Lenker reagierte mit Beschimpfungen und fuhr den Parksheriff mit seinem Auto an.

Gegen 12.15 Uhr wurde ein 32-jähriger Parksheriff auf einen 38-jährigen PKW-Lenker in der Siccardsburggasse aufmerksam. Er hielt mit seinem Fahrzeug in zweiter Spur und telefonierte. Der Parksheriff macht den Lenker auf das vorschriftswidrige Verhalten aufmerksam. Dafür erntete er jedoch Beschimpfungen. Da der Lenker uneinsichtig blieb, stellte sich der Beamte vor den Wagen und begann, einen Strafzettel auszufüllen.

Wien-Favoriten: Parksheriff von PKW-Lenker verletzt

Laut dem Parksheriff ließ der Lenker dabei das Fahrzeug absichtlich in seine Richtung rollen und touchierte ihn am Bein. Der Kontrolleur schlug daraufhin auf die Motorhaube des Autos. Der PKW-Lenker hielt dann an. Der Kontrolleur wählte den Notruf der Polizei. Währenddessen scherte das Fahrzeug aus und der Kosovare fuhr davon. Nach Aussagen des Parksheriffis konnte dieser nur durch einen Sprung auf die Seite eine Kollision verhindern. Er zog sich Verletzungen an Wade und Bein zu und begab sich selbst ins Krankenhaus.