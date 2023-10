Wien-Favoriten: Passanten von Unbekannten am Reumannplatz ausgeraubt

Am Samstagabend sind drei junge Männer von vier Unbekannten beim Wiener Reumannplatz ausgeraubt worden.

Die Passanten im Alter von 20 und 25 Jahren kamen am Samstagabend in eine Polizeiinspektion in Wien und gaben an, dass sie von den Verdächtigen am Reumannplatz mit einer Schusswaffe, einem Messer und einem Schlagstock bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefonen genötigt worden sind.