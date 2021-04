Wien-Favoriten: Mutmaßliche Dealer mit einem Kilo Cannabis gefasst

Die Wiener Polizei konnte bereits Anfang Februar zwei mutmaßlichen Dealern in Favoriten das Handwerk legen. Ein Kilo Cannabis im Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro wurde beschlagnahmt.

Die Wiener Polizei wurden bereits am 10. Februar auf mehrere Personen aufmerksam, die sofort davonliefen, als sie das Polizeifahrzeug in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten bemerkten. Die Polizisten konnten zwei Iraker (22 und 24) anhalten. Bei den Durchsuchungen konnte ein Plastiksack mit rund 1.090 Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden.