Wien-Favoriten: Mann terrorisierte Ex-Frau und griff Polizisten an

Ein äußerst aggressiver Mann terrorisierte gestern Früh seine Ex-Frau in Wien-Favoriten und griff später auch Polizeibeamte an.

Am Donnerstagmorgen wurde die Wiener Polizei wegen eines Streits in die Alaudagasse in Wien-Favoriten gerufen. Eine 30-jährige Frau verständigte die Polizei, weil ihr 34-jähriger Ex-Mann unentwegt gegen die Wohnungstür schlug. Als Beamten der Polizeiinspektion Favoritenstraße zum Einsatzort kamen, verhielt sich der Tatverdächtige äußert aggressiv.