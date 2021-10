Wien-Favoriten: Mann schlug Bekanntem mit Schusswaffe auf den Kopf

Freitagnacht eskalierte ein Streit unter Bekannten in Wien-Favoriten. Ein 29-Jähriger soll dabei einem 28-Jährigen mit einer Schusswaffe auf den Kopf geschlagen haben.

Ein Streit unter Bekannten ist in der Nacht auf Samstag auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten eskaliert: Ein 29-Jähriger soll dabei einen 28-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden vom Opfer alarmierte Polizisten zwar keine Waffe, aber ein Säckchen mit weißem Pulver.

28-jähriges Opfer wurde notfallmedizinisch Betreut

Der 28-Jährige wurde nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen. Sein Kontrahent befand sich am Samstag in polizeilicher Anhaltung, berichtete die Exekutive.