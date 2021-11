Wien-Favoriten: Mann gestand Polizei seine Frau geschlagen zu haben

Freitagmittag kam ein 27-Jähriger in die Polizeiinspektion Wien-Favoriten und gestand, dass er seine Ehefrau bei einem Streit mehrmals geschlagen und mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Ein 27-jähriger kroatischer Staatsangehöriger kam am 19.11.2021 um 15:00

Uhr in eine Polizeiinspektion in Wien-Favoriten und gab, dass er seine 25-jährige Ehefrau im Zuge eines Streits mehrfach geschlagen und mit dem Umbringen bedroht habe.