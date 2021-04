Wien-Favoriten: Mann fuhr Park-Sheriff an und flüchtete

Gestern wurde ein park-Sheriff von einem Fahrzeug erfasst, als er dem Fahrer eine Parkstrafe ausstellen wollte. Der Autofahrer beging Fahrerflucht und wurde angezeigt.

Ein Parksheriff wurde am Dienstagmittag auf ein vorschriftswidrig abgestelltes Fahrzeug in der Kurbadstraße in Wien-Favoriten aufmerksam. Als sich der Uniformierte dem Fahrzeug näherte, stieg ein Mann in das Auto und fuhr los. Der Park-Sheriff wurde dabei vom Seitenspiegel des Fahrzeuges erfasst und leicht verletzt. Der Lenker blieb nicht stehen, sondern setzte seine Fahrt fort.