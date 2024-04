Wien-Favoriten: Mann flüchtete mit brennender Jacke aus Wohnung

In der Nacht zum Donnerstag flüchtete ein 31-jähriger Mann mit einer brennenden Jacke aus seiner Wohnung in Wien-Favoriten, die in Flammen stand.

Im Treppenhaus gelang es dem Mann, die brennende Jacke abzulegen. Er erlitt Verletzungen und Verbrennungen, die nicht lebensbedrohlich waren, sowie eine mögliche Rauchgasvergiftung und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr und die Wiener Berufsrettung mitteilten.

Feuerwehr löschte Brand in Wohnung in Wien-Favoriten

Das Feuer brach kurz vor Mitternacht in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr rückte mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an und bekämpfte den Brand mit einer Löschleitung unter Atemschutz. Zudem wurden andere Bewohner ins Freie evakuiert, wobei elf Personen von einem Spezialteam der Berufsrettung versorgt wurden. Nachdem eventuelle Glutnester überprüft wurden, durften alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen.