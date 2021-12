Ein Mann fand in Wien-Favoriten das Rohr einer Panzerfaust.

Am Montagnachmittag wurde die Polizei alarmiert, da ein Mann bei einem Spaziergang in der Doerenkampgasse beim Liesingbach in Wien-Favoriten ein Rohr einer Panzerfaust und ein Granatenfragment gefunden hat.

Ein Mann verhielt sich völlig richtig und alarmierte die Polizei, nachdem er verdächtige Gegenstände bei einem Spaziergang beim Liesingbach fand. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten verständigten ein sprengstoffkundiges Organ (SKO). Dieser stellte fest, dass es sich um ein Rohr einer Panzerfaust sowie um ein Granatenfragment handelte. Die Gegenstände wurden vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert.

Wien-Favoriten: Mann fand bei einem Spaziergang Kriegsrelikt

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Verhaltenstipps:

Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.