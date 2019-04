Wien-Favoriten: Mann bedrohte Ex-Frau und versteckte sich im Bett vor Polizei

Ein 45-Jähriger bedrohte am Freitag seine Ex-Frau in Wien-Favoriten mit dem Umbringen. Als die Polizei eintraf, versteckte sich der Verdächtige unter der Bettdecke.

Der 45-Jährige wurde bereits am 10. Jänner auffällig, da er seine Ex-Frau geschlagen hatte. Daraufhin wurde gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen(und in weiterer Folge vom Gericht eine einstweilige Verfügung verhängt.

Dennoch kam der 45-jährige Tatverdächtige am Donnerstagabend zur Wohnung seiner 42-jährigen Ex-Frau in der Vivaldigasse in Wien-Favoriten und drückte die Tür gewaltsam auf. In der Wohnung bedrohte er sie mit dem Umbringen, falls sie die Beziehung mit ihm nicht fortsetzen würde. Der 15-jährige Sohn des Ehepaars kam kurz vor 21 Uhr auf die Polizeiinspektion Sibeliusstraße und meldete den Beamten, dass sein Vater in die Wohnung eingedrungen sei und seine Mutter bedroht habe.