Wien-Favoriten: Mann attackierte U-Bahnfahrgast mit Schere

In der U-Bahnstation Alaudagasse wurde ein Fahrgast mit einer Schere attackiert.

Am Freitagnachmittag bedrohte ein 53-jähriger Mann in der U1 einen U-Bahnfahrer mit einer Schere und attackierte anschließend einen unbeteiligten Fahrgast in der Station Alaudagasse.

Als der U-Bahnfahrer einen schlafenden Mann in der Wiener U1 ansprechen wollte, eskalierte die Situation. Der 53-jährige polnische Staatsbürger zückte eine Schere und bedrohte damit den Wiener Linien-Mitarbeiter.

Der Tatverdächtige verließ anschließend die U-Bahn und attackierte einen unbeteiligten Fahrgast. Mehrere Zeugen der Tat konnten den 53-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Der Mann wurdevorläufig festgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.