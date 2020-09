in Wien-Favoriten wurde der 42-Jährige verhaftet-

in Wien-Favoriten wurde der 42-Jährige verhaftet- ©APA

in Wien-Favoriten wurde der 42-Jährige verhaftet- ©APA

Wien-Favoriten: Mann attackierte Ex-Stiefsohn und sperrte ihn in Wohnung ein

In der Nacht auf Samstag eskalierte ein Streit zwischen einem 42-jährigen Mann und dem Sohn seiner Ex-Lebensgefährtin in einer Wohnung in Wien-Favoriten.

Gegen 5.20 Uhr morgens wurde die Polizei zu einem Streit in die Franz Koci-Straße in Wien-Favoriten gerufen. Ein 42-jähriger polnischer Staatsbürger soll den Wohnungsmieter, bei dem es sich um den Sohn seiner Ex-Lebensgefährtin handelt, sowie dessen Freund in der Wohnung eingesperrt haben.

Der 42-Jährige verließ die Wohnung, kehrte aber wieder zurück und attackierte seinen ehemaligen Stiefsohn. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann noch vor Ort fest, derzeit befindet er sich in einer Justizanstalt.