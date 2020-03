Wien-Favoriten: Männer schlugen und traten auf Polizisten ein

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntag in Wien-Favoriten zeigten sich zwei Männer aggressiv gegenüber den Beamten. Die Männer wurden festgenommen.

Polizisten der Inspektion Van-der-Nüll-Gasse in Wien-Favoriten wurden am Sonntag um 21:50 Uhr wegen eines Streits in eine Wohnung in der Triester Straße beordert. In der Wohnung konnten die Beamten 280 Gramm Cannabis und einen Karton mit Marihuana-Schnitt sicherstellen.