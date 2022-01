Wien-Favoriten: Jugendliche wegen Schuhen mit Messer bedroht

Am Montag kam es in Wien-Favoriten zu einem Raub zwischen Jugendlichen. Eine Gruppe bedrohte eine andere Gruppe mit einem Messer, um an ein Paar hochpreisige Schuhe zu kommen.

Ein 15-Jähriger soll versucht haben, ein Paar hochpreisige Schuhe über das Internet zu verkaufen. Dabei soll er am Montag von einem vermeintlichen Kaufinteressenten kontaktiert worden sein. Da der Jugendliche Bedenken hatte, brachte er zum Verkaufstermin in der Laaer-Berg-Straße zwei Freunden (15 und 16 Jahre) mit. Bei der Übergabe sollen die drei Jugendlichen von zwei Österreichern (17 und 18 Jahre) mit einem Messer bedroht worden sein. Die Tatverdächtigen sollen die Schuhe geraubt und geflüchtet sein.

Im Zuge der Sofortfahndung gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten die zwei Tatverdächtigen festzunehmen. Nach weiteren Ermittlungen konnte auch ein 16-jähriger Afghane als vermeintlicher Kaufinteressent und Mittäter ausgeforscht und angezeigt werden.