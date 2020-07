Wien-Favoriten: Jugendliche warfen mobile Toilette samt Obdachloser um

Am Freitagnachmittag kamen Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr und Polizei einer jungen Frau im Bezirk Favoriten zu Hilfe, nachdem sie mitsamt einer mobilen Toilette von mehreren Jugendlichen umgeworfen wurde.

Eine Zeugin verständigte am 17. Juli gegen 17.30 Uhr den Polizeinotruf, da sie eine Gruppe Jugendlicher dabei beobachtete, wie diese am Erlachplatz in Wien-Favoriten eine mobile Toilettenanlage umwarfen, in der sich eine junge Frau befand.