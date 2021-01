Wien-Favoriten: Jugendliche feierten Corona-Party in Mietapartment

Am Montag sprengte die Polizei eine Party in Wien-Favoriten. Mehrere Jugendliche trafen sich zum Feiern in einem Mietapartment in der Davidgasse.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am 4. Jänner gegen 22.00 Uhr alarmiert, da aus einem Mietapartment in der Davidgasse in Wien-Favoriten Partylärm wahrzunehmen war.

Nach mehrmaligem Klopfen an besagter Adresse wurde den Polizisten die Türe geöffnet. In der Wohnung befanden sich neun Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Es wurde weder ein Mund-Nasen-Schutz getragen, noch der Mindestabstand eingehalten.