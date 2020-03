Wien-Favoriten: Hausbewohner ertappten Einbrecher in flagranti

Am Mittwochnachmittag beobachteten die Bewohner eines Reihenhauses in Wien-Favoriten einen Mann beim versuchten Einbruch und alarmierten umgehend die Polizei.

Bewohner eines Reihenhauses in der Klederinger Straße in Wien-Favoriten verständigten am 18. März gegen 16.40 Uhr den Polizeinotruf und gaben an, dass jemand soeben versucht habe, in ihr Haus einzubrechen.