Wien-Favoriten: Gestohlener Audi aus Deutschland gefunden

Ein Angehöriger der Wiener Parkraumüberwachung ist am Freitag in Wien-Favoriten (Quellenstraße) auf einen Audi S6 gestoßen, der in Deutschland entwendet worden war.

Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim kontrollierte der Parkraumüberwacher gegen 15.00 Uhr den Wagen und sah in seinem System, dass er entwendet worden war. Er verständigte die Polizei.

Wien-Favoriten: Polizei fand Mann vor

Die Beamten sahen einen Mann in dem Wagen, als sie eintrafen, und kontrollierten ihn. Er hatte keine Autopapiere bei sich. Die Polizisten kontaktierten die zuständige deutsche Dienststelle in Dachau und nahmen den Mann nach Rücksprache mit den deutschen Beamten fest. Es handelte sich um einen 27-jährigen rumänischen Staatsbürger.