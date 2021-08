Wien-Favoriten: Frau nach Trennung bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

In der Nacht auf Montag wurde eine 42-jährige Frau in Wien-Favoriten von einem 40-Jährigen brutal angegriffen, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte.

In ihrer Wohnung in Wien-Favoriten schlug er die Frau zu Boden und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Als sie wieder zu sich kam, flüchtete sie auf den Balkon und rief die Polizei. Der Mann ergriff die Flucht. Der Mazedonier wurde in den Morgenstunden an seiner Wohnadresse im Bezirk Gänserndorf festgenommen, berichtete die Polizei.