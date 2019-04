Wien-Favoriten: Frau entdeckt Handgranate bei Frühjahrsputz

Beim Aufräumen findet man oft kuriose Dinge - in der Wohnung einer 26-Jährigen war es eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Am 4. April fand eine 26-jährige Frau im Zuge von Aufräumarbeiten in einer Wohnung in der Stinygasse in Wien-Favoriten eine Handgranate in einem Kasten. Ein sprengstoffkundiger Beamter der Polizei Wien untersuchte den Gegenstand.