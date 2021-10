Wien-Favoriten: Ex-Mitarbeiter drohte "alle anzuzünden"

Ein ehemaliger Mitarbeiter drohte einer 36-jährigen Frau wegen seiner fehlerhaften Lohnabrechnung damit, in die Wiener Firma zu kommen und alle anzuzünden.

