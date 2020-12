Wien-Favoriten: Ex-Frau mit Glasscherbe im Gesicht attackiert

Am Mittwoch soll ein 41-jähriger Mann mit seiner Ex-Frau in einer Wohnung in Wien-Favoriten in Streit geraten sein und ihr mit der Glasscherbe eines zerbrochnen Trinkglases eine Schnittwunde im Gesicht zugefügt haben.

Gegen 12.45 Uhr soll es in der Sonnleithnergasse in Wien-Favoriten zu mehreren Attacken gekommen sein. Wie die Wiener Polizei in einer Aussendung berichtete, steht der 41-jährge türkische Staatsbürger im Verdacht, seine Ex-Frau im Zuge eines Streits mit einer Glasscherbe attackiert zu haben. Zuvor soll er auch die gemeinsame Tochter (9) ins Gesicht geschlagen haben.

Ex-Frau und Kind attackiert: Festnahme in Wien



Der Mann flüchtete anschließend aus der Wohnung der beiden Opfer und gab in einem Telefongespräch mit einem Polizisten an, in die Türkei fahren zu wollen. Daraufhin wurde mit der Staatsanwaltschaft Wien Rücksprache gehalten, die eine Festnahmeanordnung verfügte. Der 41-Jährige wurde anschließend in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf widerstandslos festgenommen.