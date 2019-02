Wien-Favoriten: Drogenkäufer trug geladenen Revolver bei sich

Bei der Observierung eines mutmaßlichen Heroindealers wurde gestern ein Mann mit geladenem Revolver in Wien-Favoriten angezeigt. Gegen ihn bestand ein aufrechtes Waffenverbot.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität führte am Montag diverse Observationen von möglichen Suchtgiftdealern in Wien-Favoriten durch. Hierbei konnte ein mutmaßlicher Heroinverkäufer (27) auf frischer Tat festgenommen werden. In seinem Gewahrsam wurden 14 Sackerl mit Heroin sichergestellt. Im Anschluss an die Festnahme hielten die Beamten auch mehrere Kunden des Verkäufers an.