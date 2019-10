Wien-Favoriten: Betrunkener bedrohte Jugendliche mit Messer

Die Polizei wurde am Sonntagabend verständigt, da ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann eine Gruppe Jugendlicher in Wien-Favoriten mit zwei Messern bedroht haben soll. Die Beamten konnten einen 43-jährigen Mann und seinen 19-jährigen Sohn anhalten.

Zeugen schilderten am Sonntagabend einen Streit zwischen den Jugendlichen und den beiden türkischen Staatsbürgern auf dem Spielplatz im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Neilreichgasse. Die Jugendlichen - alle älter als 16 Jahre - hatten sich in der Nähe bei einer Tankstelle Getränke besorgt und wollten diese, wie schon oftmals zuvor, am Spielplatz trinken. Der Beschuldigte habe sich anschließend kurze Zeit entfernt, sei dann wieder mit zwei Küchenmessern zurückgekommen und habe die Jugendlichen damit bedroht.