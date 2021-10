Wien-Favoriten: Betrunkener attackierte Mann mit Glasflasche

In der Nacht auf Dienstag attackierte ein betrunkener 37-jähriger Mann in einer Notschlafstelle in Wien-Favoriten einen Mann mit einer Glasflasche. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 00:30 Uhr eskalierte ein Streit in einer Notschlafstelle in Wien-Favoriten. Ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger soll einem Mann mir einer Glasflasche mehrmals gegen den Kopf geschlagen und ihn dabei schwer verletzt haben. Polizisten nahmen den 37-Jährigen fest.

Ein Alkovortest bei dem Mann ergab 2,6 Promille. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.