Wien-Favoriten: Betrunkene biss nach Autounfall Polizisten

Eine betrunkene 25-jährige Beifahrerin hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten Polizisten gebissen, nachdem ihre alkoholisierte Freundin einen Unfall gebaut hatte.

Zunächst hatte ihre 27-jährige Freundin am Steuer eines Pkw im Rausch, aber ohne Führerschein, in der Quellenstraße in Wien-Favoriten einen Unfall gebaut, indem sie gegen einen geparkten Lkw gekracht war. Die beiden Frauen waren zunächst geflüchtet, kehrten aber zurück, als die Polizei am Unfallort erschien.