Wien-Favoriten: Betrunkene bedrohten Kinder mit Messer

Zwei Betrunkene bedrohten am Samstag spielende Kinder auf einem Kinderspielplatz in Wien-Favoriten mit einem Messer. Die Männer fühlten sich von den Kindern gestört.

Zwei Betrunkene haben sich am Samstagnachmittag in einem Park in Wien-Favoriten von spielenden Kindern derart gestört gefühlt, dass sie diese bedrohten und einer von ihnen mit einem Messer herumfuchtelte. Beide Männer wurden kurz danach festgenommen, so die Polizei am Sonntag.