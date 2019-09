Wien-Favoriten: Aggressiver wollte Polizisten beißen

Polizeibeamten wollten in der Nacht auf Samstag in Wien-Favoriten einen Streit schlichten und wurden dabei selbst von einem 56-Jährigen attackiert. Der Mann wurde festgenommen.

Streifenbeamte wurden am Samstag kurz nach Mitternacht auf einen Mann aufmerksam , der bei einem Würstelstand auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten mit zwei Gästen offensichtlich in Streit geraten war. Er schrie lautstark herum, belästigte dort anwesende Frauen und ging immer wieder mit erhobenen Händen auf einen unbekannten Mann zu.