Wien-Favoriten: 84-Jähriger nach Sturz mit Rad in Lebensgefahr

Am Freitag stürzte ein Pensionist mit seinem Fahrrad in Wien-Favoriten und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Ein 84-jähriger Mann fuhr am 8. Mai gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Bitterlichstraße in Wien-Favoriten in Fahrtrichtung Gadnergasse. Laut Zeugenangaben verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrrad, prallte mit dem Vorderreifen gegen eine Verkehrsinsel und kam zu Sturz.