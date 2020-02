Wien-Favoriten: 57-Jähriger wollte Mutter erwürgen

Am Freitag versuchte ein 57-Jähriger seine Mutter in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten zu töten. Der Mann befindet sich in Haft.

Eine 86-Jährige war am 31. Jänner gegen 10.45 Uhr zu Besuch bei ihrer 81-jährigen Freundin und ihrem 57-jährigem Sohn in Wien-Favoriten. Sie saßen gemeinsam im Wohnzimmer und unterhielten sich.

Sohn attackierte 81-Jährige und würgte sie heftig

Plötzlich ergriff der 57-Jährige mit den Händen den Hals seiner Mutter und begann diese zu würgen. Darüber hinaus trat und schlug er mehrmals auf seine Mutter ein.

Die 86-Jährige versuchte dazwischen zu gehen und den Mann wegzuziehen. Da sie dies jedoch nicht schaffte, lief sie zur Nachbarin und verständigte die Polizei.

57-Jähriger geständig

Beim Eintreffen der Beamten wurde die 81-Jährige am Boden liegend aufgefunden. Die Polizisten leisteten sofort erste Hilfe. Der 57-Jährige war ebenfalls noch in der Wohnung anwesend. Er wurde noch vor Ort festgenommen.