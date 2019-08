Wien-Favoriten: 54-Jähriger wollte Zeche nicht bezahlen und gab sich als "nächster Präsident" aus

Ein 54-Jähriger weigerte sich, seine Getränke in einem Wettlokal in Wien-Favoriten zu bezahlen. Als die Polizei einschritt, tätigte der Mann wirre Aussagen. Er wurde angezeigt.

Als ein 54-Jähriger (österr. Stbg.) sich am 17. August gegen 10:20 Uhr weigerte seine Getränke in einem Wettlokal am Wiener Hauptbahnhof zu bezahlen, wurde die Polizei verständigt.