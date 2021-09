Wien-Favoriten: 45-Jährige jagte Ehemann mit Brotmesser aus der Wohnung

Am Dienstag erstattete ein 32-Jähriger in Wien-Favoriten Anzeige gegen seine Ehefrau, nachdem diese ihn mit einem Brotmesser bedroht haben soll.

Gegen 22.45 Uhr am 7. September kam ein 32-jähriger Mann in die Polizeiinspektion Van der Nüll Gasse in Wien-Favoriten und erstatte dort Anzeige gegen seine Ehefrau. Sie habe ihn im Zuge eines Streits mit einem Brotmesser bedroht und ihn aufgefordert, die Wohnung zu verlassen.