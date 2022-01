Wien-Favoriten: 40-Jähriger attakierte Mann mit einem Messer

Zwischen einem 40-jährigen Ägypter und einem 30-Jährigen soll es in einem PKW in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei attackierte der 40-Jährige den jüngeren Mann mit dem Messer.

Mit einem Messer, einer Reizgas- und einer Schreckschusspistole haben ein Lenker und sein Beifahrer am späten Sonntagabend in Wien-Favoriten familiäre Streitereien ausgetragen. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak waren die beiden Männer gegen 22.00 Uhr in der Steudelgasse unterwegs, als sie miteinander in Streit gerieten. Sie stiegen aus, ein 40-jähriger ägyptischer Staatsbürger attackierte seinen zehn Jahre jüngeren Kontrahenten daraufhin mit einem Messer.