Wien-Favoriten: 33-Jähriger attackierte und bedrohte seine Ehefrau

Am Donnerstagnachmittag attackierte und verletzte ein Betrunkener in Wien-Favoriten seine Partnerin.

Am Donnerstagnachmittag attackierte und verletzte ein Betrunkener in Wien-Favoriten seine Partnerin. ©APA/HANS KLAUS TECHT/Symbolbild

Am Donnerstagnachmittag attackierte und verletzte ein Betrunkener in Wien-Favoriten seine Partnerin. ©APA/HANS KLAUS TECHT/Symbolbild

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei gerufen, weil ein betrunkener 33-Jähriger in der Troststraße in Wien-Favoriten seine Ehefrau attackiert und mit dem Umbringen bedroht hatte.

Am Donnerstagnachmittag sprach die Wiener Polizei gegen einen betrunkenen 33-Jährigen in Favoriten eine vorläufige Festnahme aus, nachdem dieser seine Partnerin mit dem Umbringen bedroht hatte.

33-Jähriger attackierte und bedrohte seine Frau

Der Rumäne geriet mit seiner Ehefrau in einen Streit. Dabei soll er seine Partnerin in einer Wohnung in der Troststraße attackiert und bedroht haben. Die verletzte 32-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei, die den Betrunkenen mitnahm. Wegen der Alkoholisierung des Verdächtigen (1,94 Promille) konnte dieser bisher weder einvernommen, noch ein Betretungsverbot ausgesprochen werden.

Die 32-Jährige lehnte die Verständigung eines Rettungsdienstes ab und gab an, sich selbstständig zu einem Arzt zu begeben.