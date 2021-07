Wien-Favoriten: 28-Jähriger verletzte Polizisten durch Kopfstoß

Ein aggressiver 28-Jähriger wehrte sich am Dienstagabend in Wien-Favoriten heftig gegen seine Festnahme und verletzte dabei einen Polizisten mit einem Kopfstoß.

Am 6. Juli führten Polizisten in Wien-Favoriten gegen 20.00 Uhr Personenkontrollen am Keplerplatz durch. Bei seiner Kontrolle verhielt sich ein 28-jähriger syrischer Staatsangehöriger äußerst aggressiv und unkooperativ. Der Mann beschimpfte und bedrohte die Polizisten in lautstarker und religiös diskriminierender Art und Weise.