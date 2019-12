Wien-Favoriten: 23-Jähriger nach Tankstellen-Raub festgenommen

In der Nacht auf Samstag soll ein 23-Jähriger eine Tankstelle in Wien-Favoriten überfallen haben. Nach kurzer Flucht konnte er festgenommen werden.

Ein 23-Jähriger, der in der Nacht auf Samstag eine Tankstelle in der Triester Straße in Wien-Favoriten überfallen hat, ist nach kurzer Flucht in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Der maskierte und bewaffnete Mann hatte gegen 1.30 Uhr einen geringen Bargeldbetrag erbeutet.