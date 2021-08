Wien-Favoriten: 21-Jähriger raubte Ex-Freundin aus

In der Nacht auf Dienstag hat ein 21-Jähriger in Wien-Favoriten seine 18-jährige Ex-Freundin auf der Straße überfallen und ausgeraubt.

Mann raubte Ex-Freundin Wien-Favoriten aus



Der irakische Staatsbürger verübte den Überfall kurz nach Mitternacht im Bereich Quellenstraße in Wien-Favoriten. Der junge Mann dürfte mit der 18-Jährigen in Streit geraten und dabei handgreiflich geworden sein. Das Motiv für den Raub war den Beamten nach der Festnahme eher wenig ersichtlich. Aufgrund der Funde bei dem 21-Jährigen war nämlich davon auszugehen, dass er mit dem Verkauf von Marihuana seinen Lebensunterhalt bestreitet. Neben den Drogen hatte er auch eine Waage und 200 Euro in durchaus szenetypischer Stückelung bei sich.